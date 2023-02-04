تبرئة إيلون ماسك من المسؤولية عن خسائر مستثمرين في «تسلا»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

برّأت هيئة محلفين، أمس الأول، إيلون ماسك من المسؤولية عن خسائر تكبدها مستثمرون، في محاكمة بتهمة الاحتيال بشأن تغريدة كتبها في عام 2018 مدّعياً أن لديه تمويلاً كافياً لإخراج تسلا من البورصة.

وتعود أطوار القضية إلى أغسطس 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج تسلا من البورصة لأن لديه ما يكفي من التمويل للقيام بذلك. وتسبب ذلك بتقلبات حادة في سعر سهم الشركة لأيام.

وأجرى المحلّفون مداولات لمدة ساعتين تقريباً قبل العودة إلى قاعة المحكمة في سان فرانسيسكو، ليعلنوا أنهم اتفقوا بالإجماع على أن لا ماسك ولا مجلس إدارة تسلا ارتكبا عمليات احتيال عبر التغريدة وعقبها.