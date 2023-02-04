الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة عمل التمويل المستدام بالهند

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في الاجتماع الأول لمجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG) للعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد للمرة الأولى تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وذلك على مدى يومي 2 و3 فبراير 2023 في مدينة جواهاتي في ولاية آسام في الهند. وناقش الاجتماع أولويات مجموعة عمل التمويل المستدام لعام 2023، والتباحث حول آراء ومقترحات الدول بشأن توجهات المجموعة، بما يتماشى مع أولويات رئاسة الهند لمجموعة العشرين. وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلاً من ثريا الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، وخليفة الفهيم، مدير مسؤول العمليات النقدية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والشركاء التابعون للمجموعة، وممثلو المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

وتفصيلاً، استعرض الاجتماع التوجه العام المقترح لمجموعة عمل التمويل المستدام لعام 2023، والذي يشمل خطة العمل المقترحة والتقارير التي ستقدمها المجموعة خلال العام الجاري. وناقش الاجتماع أبرز التحديات والعوائق التي تواجه تعزيز تمويل العمل المناخي، فضلاً عن الاطلاع على أفضل الممارسات والأدوات المالية التي يمكن أن تساهم في تمويل أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وأفضل السبل لبناء القدرات، وتوفير الكفاءات المطلوبة لسد فجوات المعرفة والمهارات، في خطوة من شأنها تعزيز استقطاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص.

وشكر فريق الدولة توجه الهند هذه السنة نحو تعزيز العمل المشترك لتمويل المناخ، وكذلك المنظمات الدولية التي عملت على دراسة أهم فجوات تمويل المناخ. كما شدد فريق الدولة على ضرورة التنسيق مع مسار الشيربا لمجموعة العشرين ومجموعات العمل الأخرى في المسار المالي، مثل مجموعة الهيكل المالي الدولي، لاستعراض أنجح السبل في تأمين تمويل المناخ. وعلى صعيد اهداف التنمية المستدامة، شدد فريق الدولة على أهمية تنسيق وتنويع تبادل أهم السياسات المتعلقة بالتمويل المستدام لتحقيق هذه الأهداف. كما استعرض الفريق جهود دولة الإمارات في تفعيل منظومة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وأهم المبادرات والشراكات التي تم تفعيلها في هذا الصعيد.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع القادم لمجموعة عمل التمويل المستدام سيعقد خلال يومي 21-23 مارس المقبل، وذلك لمناقشة التقدم المحرز في خطة عمل المجموعة لعام 2023.