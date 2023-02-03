الإمارات من أكثر الوجهات العربية المخطط لزيارتها في 2023

رشا طبيلة (أبوظبي)

أظهر تقرير حديث لمجلس السفر والسياحة العالمي حول توجهات السياح لاختيار وجهاتهم السياحية، أن الإمارات والمملكة العربية والسعودية وقطر أكثر الوجهات في المنطقة تم البحث عنها والتخطيط لزيارتها خلال عام 2023، اعتماداً على توجهات البحث عن الوجهة في موقعي «تريب دوت كوم» للفنادق وسكاي، سكانر للرحلات الجوية.

وبين التقرير أن الإمارات من ضمن 25 وجهة عالمية في قائمة الأكثر بحثاً واهتماماً للزيارة العام الجاري، منها السعودية وقطر وأستراليا ونيوزيلندا وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، إضافة إلى فيتنام وتايلاند وماليزيا والصين والهند وتركيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال وكندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك والبرازيل وجزيرة فيو.

وفيما يتعلق بقائمة أكثر المدن حجزاً للعام الماضي، فتضم 20 وجهة، منها دبي التي تعد المدينة العربية الوحيدة في القائمة. ومن المدن الأخرى ضمن القائمة سيدني وبالي وطوكيو وسيؤول وبانكوك ومانيلا وهونج كونح وماكاو وإسطنبول وميلان ومدريد وباريس ولندن وأمستردام وبرشلونة ونيويورك.

وسجل القطاع السياحي في دولة الإمارات أداء استثنائياً خلال النصف الأول من العام 2022، وحقق نقلة نوعية في النتائج والمؤشرات التي أكدت التعافي من جائحة كوفيد- 19 والدخول في مرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث تجاوزت إيرادات القطاع 19 مليار درهم، فيما فاق عدد نزلاء الفنادق الـ 12 مليون نزيل. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، تسريع تنافسية الدولة في القطاع السياحي، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي في 2031.

توجهات المستهلكين

وفيما يتعلق بتوجهات المستهلكين في اختيار الفنادق الفاخرة أو درجات رجال الأعمال على متن الرحلات الجوية، نمت الحجوزات العالمية على فنادق الخمس نجوم بنسبة 19% خلال عام 2022 (حتى نهاية الربع الثالث من 2022)، بينما يحجز واحد من كل 5 مسافرين على درجة الأعمال للسفر.

وحول رغبة السياح أو المسافرين في زيادة إنفاقهم على السفر لعام 2023 مقارنة بالعام 2022، فإن 41% من المسافرين في العالم يعتزمون الإنفاق أكثر على السفر في 2023 مقارنة بالعام الماضي، بينما يعتزم أكثر من نصف المسافرين في الإمارات بواقع 57% والمملكة العربية السعودية بواقع 53% زيادة إنفاقهم على السفر للعام الجاري مقارنة بالماضي.

التعافي العالمي

وبحسب البيانات الاقتصادية لمجلس السفر والسياحة العالمي، فإن الطلب السياحي العالمي عاد بقوة للعام 2022، حيث تضاعف عدد السياح الدوليين ليسجل نمواً بنسبة 109% مقارنة بالعام 2021، وحقق عدد السياح الدوليين في العام الماضي نحو 62% من مستويات عام 2019.