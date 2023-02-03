السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

نمو الوظائف الأميركية يتزايد في يناير

نمو الوظائف الأميركية يتزايد في يناير
4 فبراير 2023 01:34

واشنطن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
قواعد جديدة تقلل من الملح والسكّر في الوجبات المدرسية الأميركية
فينيكس يُسقط بوسطن المتصدر

تزايد نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يناير مع استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) متنفساً في معركته لكبح التضخم.
وأوضحت وزارة العمل الأميركية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة حثيثة ونشرته أمس أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت 517 ألفاً الشهر الماضي.  وارتفع متوسط الأجور في الساعة 0.3 بالمئة بعد زيادة 0.4 بالمئة في ديسمبر. 
ووصل معدل البطالة في يناير إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.5 بالمئة في ديسمبر. ومن المفترض أن يسمح تقرير الوظائف للمركزي الأميركي بالحفاظ على وتيرة معتدلة لرفع أسعار الفائدة وتقليل مخاطر الركود هذا العام.  فتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض أمس بعد نشر بيانات الوظائف.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 127.64 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة إلى 33926.30 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 43.07 نقطة أو 1.03 بالمئة إلى 4136.69 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 253.96 نقطة أو 2.08 بالمئة إلى 11946.86 نقطة.

الوظائف الأميركية
أميركا
البنك المركزي الأميركي
التضخم الأميركي
وزارة العمل الأميركية
مجلس الاحتياطي الاتحادي
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
الرياضي
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
اليوم 16:00
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
الرياضي
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
اليوم 16:00
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©