نمو الوظائف الأميركية يتزايد في يناير

واشنطن (رويترز)

تزايد نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يناير مع استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) متنفساً في معركته لكبح التضخم.

وأوضحت وزارة العمل الأميركية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة حثيثة ونشرته أمس أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت 517 ألفاً الشهر الماضي. وارتفع متوسط الأجور في الساعة 0.3 بالمئة بعد زيادة 0.4 بالمئة في ديسمبر.

ووصل معدل البطالة في يناير إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.5 بالمئة في ديسمبر. ومن المفترض أن يسمح تقرير الوظائف للمركزي الأميركي بالحفاظ على وتيرة معتدلة لرفع أسعار الفائدة وتقليل مخاطر الركود هذا العام. فتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض أمس بعد نشر بيانات الوظائف.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 127.64 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة إلى 33926.30 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 43.07 نقطة أو 1.03 بالمئة إلى 4136.69 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 253.96 نقطة أو 2.08 بالمئة إلى 11946.86 نقطة.