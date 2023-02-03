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الاقتصادي

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا» يحذر من المبالغة في رفع الفائدة

بنك إنجلترا
4 فبراير 2023 01:34

لندن (وكالات)

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حذر هوو بيل، كبير خبراء الاقتصاد في «بنك إنجلترا» من المبالغة في رفع السلطة النقدية سعر الفائدة ما يؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف الاقتراض بشكل كبير. جاء تحذير بيل، بعد يوم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، بواقع 0.5%، لتصل إلى 4%، لكنه أشار إلى أنه ربما يبطئ من النشاط الأخير لرفع أسعار الفائدة، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أمس. وقال بيل لـ «راديو تايمز» إنه من المهم ألا يفعل البنك ذلك «كثيراً جداً»، على الرغم من اعترافه بأن التضخم في بريطانيا «مرتفع بشكل كبير».  وأضاف «يتعين علينا أن ندرك أننا فعلنا الكثير مع السياسة النقدية بالفعل». وتابع «ارتفعت أسعار الفائدة بواقع حوالي 400 نقطة أساس (4 نقاط مئوية)». وأضاف أن التأثيرات الكاملة للارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة لم تنعكس بالكامل على الاقتصاد البريطاني.  

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