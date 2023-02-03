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الاقتصادي

الصايغ: فرص للتعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات والمكسيك

أحمد الصايغ ومارسيلو إبرارد خلال اللقاء (وام)
4 فبراير 2023 01:34

مكسيكو سيتي (وام)

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أكد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والمكسيك، ما يشكل حافزاً لبحث فرص التعاون وزيادة النمو التجاري والاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال الإماراتي - المكسيكي والذي عقد أثناء زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة معاليه مؤخرا إلى الولايات المتحدة المكسيكية. بحث الوفد تطوير العلاقات الثنائية والفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين في قطاعات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والصناعات المتنوعة، بمشاركة مجموعة واسعة من الجهات الاقتصادية في الدولة.
ضم وفد الدولة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وستراتا للتصنيع، وغرفة دبي، وموانئ دبي العالمية، وايليت اجرو. وأكدت الشركات المشاركة في الوفد أهمية هذه الزيارة باعتبارها فرصة لمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة.
والتقى معالي أحمد الصايغ، خلال الزيارة، معالي مارسيلو إبرارد، وزير الخارجية المكسيكي، وعدداً من الوزراء والمسؤولين في المكسيك، من ضمنهم وزراء الزراعة والثقافة والسياحة، إضافةً إلى عدد من وزراء التنمية الاقتصادية للولايات المتحدة المكسيكية.
تم خلال اللقاءات مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يعكس العلاقات الإماراتية المكسيكية المتميزة، والرؤية الطموحة لقيادتي البلدين الصديقين.

الإمارات
المكسيك
أحمد الصايغ
مارسيلو إبرارد
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