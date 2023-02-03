ثقة المستثمرين تعزز مكاسب الأسهم المحلية بـ 30 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

عززت أسواق المال الإماراتية ثقة المستثمرين بأدائها خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تمكنت من الارتداد للأعلى، بدعم رؤوس أموال مواطنة هيمنت على السوق، واستطاعت أن تحقق مكاسب في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوقي المال بالدولة بقيمة 30 مليار درهم، ما رفع القيمة السوقية الإجمالية للسوقين إلى 3.125 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي.

وتظهر البيانات أن المستثمرين المواطنين زادوا حصتهم من الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي بنحو 147 مليون درهم صافي شراء، منها 114.5 مليون درهم في سوق العاصمة أبوظبي، وما يقارب 32.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، وذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 9.4 مليار درهم.

سوق أبوظبي

واستطاع سوق أبوظبي للأوراق المالية أن ينهي جلسة أمس في «المنطقة الخضراء» مرتفعاً 0.758% في المؤشر العام للسوق، وسط تداولات بلغت 1.242 مليار درهم.

وخلال الأسبوع، حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب في القيمة السوقية للشركات المدرجة، بلغت قيمتها 22 مليار درهم، لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 2.537 تريليون درهم عند إغلاق أمس، مقارنة مع 2.515 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الأسبق.

وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 2% تقريباً، ليغلق عند مستوى 9931 نقطة بنهاية تداولات جلسة الجمعة، مقارنة مع 9737.6 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق.

وتلقى المؤشر العام لسوق أبوظبي دعماً مهماً من قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 8.3% خلال الأسبوع، وكذلك القطاع المالي الذي ارتفع بما يقارب 1%، إضافة إلى قطاع الطاقة الذي ارتفع أيضاً بنسبة 1.08%.

وشهد السوق إبرام 70.566 صفقة على مدى الجلسات الخمس خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول ما يزيد على 1.07 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات درهم.

وكانت محصلة التداولات الأسبوعية، إغلاق 39 شركة على ارتفاع مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأسبق، في حين تراجعت أسعار 34 شركة، وتمكنت 25 شركة من الإغلاق على استقرار من دون تغيير في سعر سهمها السوقي خلال الفترة.

وتظهر بيانات السوق أن الأسبوع الماضي شهد دخولاً نشطاً للمستثمرين المواطنين الذين زادوا مشترياتهم من الأسهم المدرجة بالسوق.

ورغم أن حصة المستثمرين الأجانب من التداولات ارتفعت إلى ما يقارب 30% تعادل 2.5 مليار درهم من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع إلا أن حصيلة التداولات سجلت صافي شراء بقيمة 114.5 مليون درهم للمواطنين.

ووفقاً للبيانات، فإن المستثمرين الخليجيين استمروا بالبيع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث بلغت حصيلة تداولاتهم 43 مليون درهم صافي بيع، كما سجل المستثمرون الأجانب من غير العرب أيضاً حصيلة مشابهة بلغت 57 مليون درهم صافي بيع، وكذلك المستثمرون العرب بقيمة 16 مليون درهم صافي بيع.

سوق دبي

وسجل سوق دبي المالي خلال جلسة أمس، ارتفاعاً في المؤشر العام بنسبة 0.52% وأغلق عند مستوى 3382.9 نقطة.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر العام بنحو 54 نقطة تعادل نمواً بنسبة 1.6%، فيما بلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي نحو 1.4 مليار درهم، وأغلقت القيمة السوقية عند مستوى 588.3 مليار درهم بزيادة بلغت نحو 8 مليارات درهم مقارنة مع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنهاية الأسبوع السابق البالغة 580 مليار درهم.

وتظهر بيانات السوق أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع بلغت نحو 817.67 مليون درهم، تشكل ما يقارب 58.58% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 850.21 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 60.91% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 32.53 مليون درهم، محصلة بيع.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 929.43 مليون درهم لتشكل ما نسبته 66.59% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 1.045 مليار درهم لتشكل ما نسبته 74.9% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 116.03 مليون درهم، محصلة بيع.