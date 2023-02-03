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«الأحواض الجافة» تطلق مشروعاً مع «آكر سوليوشنز»

«الأحواض الجافة» تطلق مشروعاً مع «آكر سوليوشنز»
4 فبراير 2023 01:34

دبي (الاتحاد) 

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أطلقت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، مشروعاً مشتركاً مع شركة «آكر سوليوشنز» لتحديث سفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة التابعة لحقل «روزبانك» للنفط والغاز في المملكة المتحدة. 
وتخلل المشروع المشترك بين شركتي «الأحواض الجافة العالمية» و«آكر سوليوشنز» توقيع أول اتفاقية مع شركة «ألتيرا إنفراستركتشر»، المجموعة العالمية الرائدة في خدمات البنية التحتية للطاقة، بهدف تحديث وتجديد وتحويل سفينة «بتروجارل نار» العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ إلى العمل بالطاقة الكهربائية. وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيس لشركة «دي بي ورلد» في دبي، من قبل سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، وستورلا ماغنوس، نائب الرئيس التنفيذي للمنصات والمرافق في شركة «آكر سوليوشنز»، وآرني هيغن تيرنكفيست، نائب الرئيس التنفيذي في شركة «ألتيرا إنفراستركتشر».

شركة الأحواض الجافة العالمية
دبي
الإمارات
دي بي ورلد
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جانب من توقيع الاتفاقية
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