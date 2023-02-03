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9 مليارات درهم تداولات عقارات دبي في أسبوع

9 مليارات درهم تداولات عقارات دبي في أسبوع
4 فبراير 2023 01:34

دبي (الاتحاد) 

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بلغت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع المنتهي أمس، أكثر من 9 مليارات درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 2157 مبايعة بقيمة 7.33 مليار درهم، منها 237 مبايعة أراض بقيمة 1.56 مليار درهم، و1920 مبايعة شقق وفلل بقيمة 5.77 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 148 مليون درهم في منطقة الوصل.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 108 مبايعات بقيمة 384 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 410 ملايين درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 250 مبايعة بقيمة 691 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 169 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 133 مبايعة بقيمة 261 مليون درهم.
وسجلت الرهون 1.68 مليار درهم، منها 88 رهن أراض بقيمة 990.95 مليون درهم، و325 رهن فلل وشقق بقيمة 660.60 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 324 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 172 مليون درهم.
أما الهبات، فسجلت 74 هبة بقيمة 664.66 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 199 مليون درهم، وأخرى في منطقة الحبية الأولى بقيمة 93 مليون درهم.

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