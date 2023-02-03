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الاقتصادي

التضخم في تركيا يتراجع إلى 58%

متسوقون في سوق للخضراوات بتركيا (رويترز)
4 فبراير 2023 01:34

إسطنبول (رويترز)

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أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن التضخم السنوي في تركيا انخفض إلى 57.68% في يناير، لكنه أعلى بكثير من التوقعات.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.65% على أساس شهري، وهو تقريباً ضعف النسبة التي جاءت في توقعات استطلاع أجرته رويترز عند 3.8%. وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 53.5%. ويعزى الارتفاع الشهري الحاد إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار في العام الجديد، بما في ذلك وسائل النقل العام ومنتجات التبغ، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال وزير المالية التركي نور الدين نباتي، أمس، إن البلاد مقبلة على أيام أفضل بعد أن مرت فترة صعبة من التضخم.
وأضاف على تويتر «تظهر البيانات الحالية أن أصعب فترة في التضخم مرت، وستكون الأوضاع أفضل بكثير في الأشهر المقبلة».
وبلغ التضخم أعلى مستوياته خلال 24 عاماً عند 85.51 % في أكتوبر، مدفوعاً بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة بدأت في سبتمبر 2021 وتسببت في انهيار العملة في أواخر ذلك العام.
ورغم ارتفاع الأسعار، خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى تسعة في المئة من 19% منذ عام 2021، بهدف تقليص العجز المزمن في حساب المعاملات الجاري من خلال تعزيز الاستثمار بقروض أرخص.
ويتوقع اقتصاديون أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى حوالي 40% بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية وفقاً لاستطلاعات الرأي.

معهد الإحصاء التركي
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التضخم في تركيا
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