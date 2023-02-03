مؤشر الأسهم اليابانية يغلق عند أعلى مستوى خلال 7 أسابيع

طوكيو (رويترز)

أغلق مؤشر الأسهم اليابانية «نيكاي» عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع أمس، مدعوما بأداء ناسداك القوي خلال الليل، وقادت مجموعة سوني وغيرها ارتفاع المؤشر بعد الإعلان عن توقعات قوية للنمو. وصعد المؤشر نيكي 0.39 بالمئة ليغلق عند 27509.46 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 16 ديسمبر. وارتفع المؤشر 0.46 بالمئة خلال الأسبوع.

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26 بالمئة إلى 1970.26 نقطة لكنه خسر 0.6 بالمئة خلال الأسبوع. وقال تاكاماسا إيكيدا، المسؤول في (جي.سي.آي) لإدارة الأصول «انعكست توقعات الشركات بوضوح على أسعار أسهمها، مثل سوني».