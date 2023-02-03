طاقة «المستقبل».. تكلفة أقل وفائدة أكبر

حسونة الطيب (أبوظبي)

عُرف مفهوم الطاقة الذكية، للمرة الأولى في 23 سبتمبر من عام 2013، ويتضمن التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة، وعمليات التوفير في نظم الاستهلاك ومرونة النظام، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه النظم، عبر تسخير البنى التحتية كافة، وتقليص تكاليف تخزين الطاقة.

وتعني تقنية الطاقة الذكية، التخفيض الذكي والأمثل، لتكلفة الطاقة والكفاءة في استخدام التقنيات المبتكرة، لبناء وتشغيل نظام مستدام لإدارة الطاقة. ويتم تحقيق ذلك، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتعلُم الآلي وتقنيات تحليل البيانات، في عمليات تقوم، باستخدام أجهزة استشعار «إنترنت الأشياء».

كما تتضمن حلول الطاقة أجهزة مثل، العدادات والشبكات الذكية، التي تُستخدم لجمع البيانات ذات الصلة.

وتشكل هذه البيانات، مُعطيات تتعلق بسريان التيار الكهربائي، ويمكن أن تتفاوت بين أداء الأجهزة، إلى الطاقة المستهلكة من قبل العميل.

وتشمل الطاقة الذكية، الطاقة الشمسية والرياح والغاز الطبيعي، وزيادة كفاءة الطاقة، والاستغناء عن الوقود الأحفوري، وخفض التكلفة والتلوث، والاستفادة من الطاقة المتجددة في المنازل، فضلاً عن تقليل الانبعاثات، من خلال زيادة أسطول السيارات الكهربائية.

ومن بين ابتكارات الطاقة الذكية الأكثر نمواً في الوقت الراهن، شبكات الكهرباء غير المركزية، وتخزين الطاقة، اللتان تسهمان في التصدي لأزمة الطاقة القائمة حالياً خاصة في أوروبا. وتتجه العديد من المجتمعات، للتخلي عن شركات الشبكات التقليدية، وتبني شبكاتها الصغيرة الخاصة بها.

وتتشارك بعض الأحياء في أوروبا بالفعل، شبكات صغيرة، من خلال تخزين الطاقة الشمسية وتوزيعها على المنازل، مع الاستعانة بتقنية الحوسبة السحابية، في عمليات التوزيع وتفادي القطوعات.

في غضون ذلك، يشهد قطاع تخزين البطاريات، المزيد من التطور. وتستثمر شركة أمازون، في نظم جديدة لتخزين الطاقة، يمكنها تخزين طاقة نظيفة من مزارع الطاقة الشمسية، وضخها في الشبكة عندما لا تتوافر أشعة الشمس.

وتتضمن مشاريع الشركة الجديدة، مشروع للطاقة الشمسية بقدرة توليد تصل لنحو 300 ميجاواط، مزودة ببطارية تخزين سعة 150ميجاواط في ولاية أريزونا ومشروع أخر في كاليفورنيا يوفر نحو 150 ميجاواط وبطارية بسعة تخزين قدرها 75 ميجاواط.

فوائد متعددة

تتعدد فوائد الطاقة الذكية، مثل السماح للمستهلكين باتخاذ قرارات مدروسة، من خلال تزويدهم ببيانات مفصلة بدقة كبيرة عن استهلاك وتكلفة الكهرباء، ما يمكنهم من ترشيد الاستهلاك وخفض قيمة الفواتير.

ولاكتساب صفة الاستدامة والذكية، ينبغي على نظم الطاقة، استخدام تقنيات وموارد، ملائمة ونظيفة، ويمكن الاعتماد والحصول عليها. لذا يعتمد تقييم نظم الطاقة الذكية المُختارة على، كفاءتها وأدائها البيئي ومصادر الطاقة والمواد. وبانتشار الطاقة الذكية، تزيد معدلات الادخار لدى الأسر مع انخفاض أسعار الكهرباء، بجانب تراجع الآثار الناتجة عن التلوث البيئي حول العالم.