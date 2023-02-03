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الذهب يستقر بعد عمليات بيع مكثفة

الذهب يتراجع ويخسر في التعاملات الفورية
3 فبراير 2023 08:44

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، إذ استوعب المتداولون تصريحات البنوك المركزية العالمية بشأن رفع أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار.

وبحلول الساعة 0233 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1916.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع اثنين بالمئة وسط عمليات بيع أمس الخميس مدفوعة بارتفاع الدولار وجني الأرباح.
ولم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر مسجلة 1915.80 دولار.

واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر، بفضل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بوتيرة أقل، إذ أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبعدما رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد عام من الزيادات الحادة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أمس الخميس كما كان متوقعا.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1 بالمئة، مما كبح أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.5232 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1020.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1655.60 دولار.

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المصدر: وكالات
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