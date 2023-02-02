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الأسهم المحلية تواصل الصعود بمكاسب 3.6 مليار درهم

الأسهم المحلية تواصل الصعود بمكاسب 3.6 مليار درهم
3 فبراير 2023 01:27

أبوظبي (وام)

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 3.6 مليار درهم، مع سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين بدعم إعلان الشركات المدرجة عن أرباح وتوزيعات قوية للعام 2022.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.111 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 3.115 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، منها 2.531 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و583.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
ونجح سوق دبي المالي في الصعود لأعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر بعد ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.51% أو ما يعادل 17.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3365.25 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ منتصف نوفمبر الماضي.
وصعدت مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نمو مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.03% ليغلق عند 9776.44 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.14% ليبلغ مستوى 9858.42 نقطة.

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