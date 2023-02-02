مدينة مصدر تطلق «ذا لينك»

أبوظبي (الاتحاد)

وضعت مدينة مصدر، حجر الأساس لمشروعها الجديد «ذا لينك»، والذي تصل مساحته إلى 30 ألف متر مربع، ويضم أول مبنى مشترك «صفر انبعاثات» للعيش والعمل في المنطقة.

ويعتبر المبنى صفري الطاقة عندما ينتج طاقة من مصادر مستدامة تعادل مقدار الطاقة المطلوبة لتشغيل المبنى net-zero energy.

ويشمل مشروع «ذا لينك» تطوير مختبر مشترك للطاقة الصفرية، ويتضمن العديد من المساحات المكتبية والسكنية، بالإضافة إلى 4 مبانٍ أخرى منخفضة الكربون مع مساحة مخصصة لاستضافة الفعاليات، وساحات عامة، وغيرها.

ويتوقع أن يسهم المشروع في خلق أكثر من 2000 فرصة عمل في الدولة.

نموذج جديد

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة مصدر: يرسي «ذا لينك» نموذجاً جديداً للمجتمعات المستدامة من خلال تطوير مساحة مشتركة للعيش والعمل، وربطها مع مساحات مشتركة للتسوق واللعب والاسترخاء والتنقل، ويعد المشروع تجسيداً رئيسياً للبصمة الخضراء لمدينة مصدر في مجال التنمية الحضرية المستدامة، ويشكل كذلك وسيلة للتعبير عن تقديرنا لإعلان 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، تمهيداً لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف COP28».

وخلال مراسم وضع حجر الأساس، تم الإعلان عن اختيار شركة دتكو مقاولاً للمشروع.

مبادئ الاستدامة

من جانبه، قال مارتن بيرشميدت المدير التنفيذي لشركة «إيدج» مصممة المشروع: تمثلت أولويتنا الرئيسية في دمج مبادئ الاستدامة الدولية التي تشتهر بها مدينة مصدر مع أماكن عالمية المستوى للعيش والعمل والترفيه لإنشاء معلم معماري مميز وتجربة مجتمعية رائدة».