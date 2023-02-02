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«المركزي الإماراتي» يفرض عقوبة على شركة تمويل

«المركزي الإماراتي» يفرض عقوبة على شركة تمويل
3 فبراير 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد) 

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فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية ومتطلبات تشغيلية على شركة تمويل عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. 
وبلغت قيمة العقوبة المالية المفروضة 1.8 مليون درهم، فيما تراوحت المتطلبات التشغيلية بين إلزام شركة التمويل بمعالجة المخالفات، وبين مطالبة مجلس إدارتها للاجتماع بتصحيح التجاوزات المتعلقة بتشكيله. 
وتأتي العقوبات نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي والمراجعة الاستشارية التي قام بها طرف ثالث، والتي كشفت عن وجود مخاطر عالية وتجاوزات متكررة في شركة التمويل بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قصور في العمليات التشغيلية من قبل مجلس الإدارة. 
كما أوضحت النتائج أن شركة التمويل متورطة بانتهاكات متكررة وذات مخاطر بالغة، بالإضافة إلى القصور في الامتثال للسياسات والإجراءات المصممة لمنع حدوث أي جرائم متصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مصرف الإمارات المركزي
الإمارات
المركزي الإماراتي
المصرف المركزي الإماراتي
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