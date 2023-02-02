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الاقتصادي

نافذة رقمية موحدة لخدمات قطاع النقل البحري في الإمارات

خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم المعرض (الاتحاد)
3 فبراير 2023 01:27

يوسف العربي (دبي)

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قال الكابتن جابر الشحي، مدير إدارة التفتيش والرقابة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إنه يتم العمل حالياً على مشروع للتحول الرقمي يتضمن إنشاء «نافذة رقمية موحدة»، تتعلق بإجراءات وخدمات قطاع النقل البحري وهو ما يتيح تسهيلات إضافية جديدة للعاملين في القطاع. 
وأشار، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن معرض «بريك بلك» إلى وجود تشريعات جديدة قيد الإعداد حالياً تواكب متغيرات ونمو قطاع النقل البحري في الدولة خلال الأعوام الأخيرة وأن التشريعات الجديدة وصلت لمراحل متقدمة من الإعداد وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال مراحل مقبلة عقب إقرار الجهات الرسمية لها واعتمادها.
ينطلق مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط 2023» في الفترة من 13 إلى 14 فبراير 2023 في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 2100 عارض من شركاء الأعمال ومقدمي الخدمات وأصحاب المشاريع على الصعيدين المحلي والدولي. 
وتحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، انعقد المؤتمر الصحفي لفعالية «بريك بلك الشرق الأوسط» الحدث الرائد لشحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع في المنطقة. 
وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات إن الصناعة البحرية قامت خلال الثلاث سنوات الماضية بدور في غاية الأهمية للمحافظة على النمو الاقتصادي الرغم من التحديات.
وأكد شهاب الجسمي، نائب الرئيس للموانئ والمحطات في «دي بي ورلد – الإمارات»، خلال المؤتمر الصحفي على المساعي الحثيثة لـ «دي بي ورلد» من أجل تطوير مرافقها وقدراتها على التعامل مع شحنات البضائع السائبة، وتوفير أفضل منظومة لخدمة القطاع. 
واستعرض جوليان رونالد سكيرمي، مدير إدارة - الموانئ التجارية، لدى مجموعة موانئ أبوظبي، أهم القدرات والإمكانات النوعية التي تم تطويرها من قبل المجموعة حديثًا.  

النقل البحري
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