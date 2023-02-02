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«أبوظبي للمؤتمرات» يفتتح مكتباً في كوريا

«أبوظبي للمؤتمرات» يفتتح مكتباً في كوريا
3 فبراير 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد) 

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افتتح مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أول مكاتبه الخارجية في كوريا لبناء جسور للتواصل مع الأسواق الواعدة الجديدة، واكتشاف الفرص السانحة فيها، وتسليط الضوء على مقومات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الإمارة.
وكانت أبوظبي استقبلت 30.408 زائرين من كوريا الجنوبية خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس 2022، ما يعكس الإقبال الكبير الذي تحظى به الإمارة بين السياح والزوار من كوريا الجنوبية. ويركز المكتب على تعريف الشركات، والجمعيات المهنية، ومنظمي الفعاليات، ووكالات برامج سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والجهات المعنية في كوريا الجنوبية، بالعروض الاستثنائية، والمرافق والبنية التحتية المتكاملة، والتجارب الترفيهية والثقافية المُلهمة التي توفرها الإمارة، وتكرس ريادتها على خريطة عواصم فعاليات الأعمال في العالم.
وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «سعداء بافتتاح أول مكاتبنا الخارجية في كوريا الجنوبية، بما يدعم خطواتنا نحو ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة لتنظيم فعاليات الأعمال. ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز حضورنا العالمي في الأسواق الواعدة الجديدة، والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لقطاع السياحة في الإمارة. كما أنها تتزامن مع ازدهار حركة السياحة الدولية، حيث نتوقع طلباً كبيراً في كوريا الجنوبية على برامج الاجتماعات وأنشطة الحوافز والمؤتمرات والمعارض المُقامة بالعاصمة الإماراتية».

مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض
أبوظبي
كوريا
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