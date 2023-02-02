5.1 مليار درهم صافي أرباح «بروج» خلال 2022

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت شركة بروج بي إل سي «بروج» خلال العام الماضي، 1.4 مليار دولار (5.1 مليار درهم) صافي أرباح، وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله 2.6 مليار دولار (9.5 مليار درهم).

وحققت بروج زيادة في الإيرادات بنسبة 8.2% إلى 6.7 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بفضل نمو إجمالي مبيعات البولي أوليفينات خلال هذه الفترة بنسبة 14.9%. وشهدت هذه الفترة نمواً في الطاقة الإنتاجية الإجمالية بنسبة 10% على أساس سنوي بعد استكمال تشغيل الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين التابعة لبروج بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى دعم الإنتاج المتميز من خلال توفير قدرة إنتاجية إضافية بلغت 500 كيلو طن سنوياً وتوفير أصناف أكثر تنوعاً وجودة من مزيج المنتجات ودعم تصنيع المنتجات الممتازة.

بفضل تدفقاتها النقدية الجيدة وأدائها التشغيلي القوي، تؤكد بروج التزامها بدفع إجمالي 975 مليون دولار (3.58 مليار درهم) توزيعات أرباح للمساهمين بعد مرحلة الطرح العام عن عام 2022، ودفع 1.3 مليار دولار (4.77 مليار درهم) على الأقل للسنة المالية 2023. كما قامت الشركة بدفع أرباح مؤقتة بقيمة 325 مليون دولار للمساهمين في أكتوبر 2022.

النمو والتوسع

وقال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: «بينما نتطلع إلى عام 2023 والأعوام المقبلة، نؤكد التزامنا بمواصلة النمو واستكشاف فرص جديدة للتوسع في دولة الإمارات ودولياً، بما يعزز استراتيجيتنا للنمو طويل الأجل ومكانتنا كمنتج عالمي رائد للبولي أوليفينات».

وأضاف: «نحرص على تنويع منتجاتنا بصورة أكبر من أي وقت مضى، ونمضي قدماً في استراتيجيتنا للابتكار، وتوفير منتجات جديدة للعملاء مع التخطيط بحرص على توفير أحجام إنتاج مناسبة لتلبية الطلب المتغير». وخلال الربع الرابع من العام الماضي، بلغت قيمة الإيرادات 1.6 مليار دولار.