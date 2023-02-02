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«الاتحاد للطيران» تضيف 4 رحلات أسبوعياً إلى فرانكفورت

«الاتحاد للطيران» تضيف 4 رحلات أسبوعياً إلى فرانكفورت
3 فبراير 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت الاتحاد للطيران، زيادة رحلاتها إلى مدينة فرانكفورت الألمانية تلبية للطلب المتزايد على السفر، اعتباراً من مطلع مايو المقبل.
وتضيف الشركة أربع رحلات أسبوعياً إلى رحلاتها اليومية القائمة، ليرتفع بذلك عدد الرحلات بين أبوظبي وفرانكفورت إلى 11 رحلة.
ومن المقرر خدمة الرحلات الأربع الإضافية عبر طائرة الاتحاد الحديثة بوينج 787 دريملاينر، المصممة خصيصاً لراحة الضيوف والمرتبة وفق نظام الدرجتين، لتحمل 28 مقعداً على درجة الأعمال، و262 مقعداً في الدرجة السياحية.
وتأتي زيادة الرحلات إلى فرانكفورت بعد أيام على إعلان الاتحاد للطيران استئناف رحلاتها إلى دوسلدورف اعتباراً من مطلع أكتوبر، مما يؤكد التزام الشركة تجاه السوق الألمانية.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: «من شأن هذه الزيادة أن تعزز خيارات الربط والمتابعة على امتداد شبكة وجهاتنا المتنامية، فضلاً عن فرص استقبال مزيد من الزوار إلى إمارة أبوظبي، حيث يمكنهم الاستمتاع بخدمات الضيافة عالمية المستوى، والتعرّف إلى الثقافة الغنية للبلاد، واختبار مختلف الأنشطة الترفيهية وتجربة أشهى المأكولات والأطباق المتنوعة من كافة بلدان العالم».

الاتحاد للطيران
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