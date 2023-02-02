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«الدار» تطور 3 مجمعات سكنية في دبي

«الدار» تطور 3 مجمعات سكنية في دبي
3 فبراير 2023 01:27

أبوظبي  (الاتحاد) 

أبرمت «الدار العقارية»، و«دبي القابضة»، اتفاقية إلزامية مشتركة لتطوير ثلاثة مجمعات سكنية بمساحة 38.2 مليون قدم مربعة، (3.55 مليون متر مربع)، في مواقع رئيسة بدبي.
وسيتم تطوير المجمعات السكنية الجديدة ضمن ثلاثة مواقع استراتيجية في قلب المخطط الحضري لدبي على شارعي E311 وE611 بالقرب من العديد من المجمعات السكنية البارزة.
وبالتعاون مع «دبي القابضة»، تتولى «الدار» عملية التطوير الكاملة بمختلف مراحلها، بما في ذلك وضع المفهوم والتصميم، مروراً بمرحلة البيع، ووصولاً إلى تنفيذ وإدارة المشاريع التطويرية.

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النمو التحولي
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «نواصل البحث عن فرص جديدة للنمو والتوسع من خلال تنفيذ استراتيجيتنا للنمو التحولي، مما يوفر لنا مصادر جديدة للإيرادات وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين. ويمثل دخولنا سوق دبي العقاري محطة مهمة في تاريخ الدار، كما أننا نتطلع إلى التعاون مع دبي القابضة التي تمثل شريكاً استراتيجياً مثالياً لنا في هذه الخطوة، للاستفادة من إمكانات النمو الواعدة في الإمارة على المدى البعيد».
وأضاف: «نواصل أيضاً استكشاف المزيد من فرص التوسع والاستثمار في دبي لما يتمتع به سوقها العقاري من أساسيات قوية، وما تتسم به من نضج وتطور، بالإضافة إلى سمعة الإمارة كسوق مزدهرة تزخر بالفرص المجزية».
تنطلق أعمال تطوير المشاريع في عام 2023 وسيتم إنجازها على مراحل عدة، وستضم أكثر من 9000 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق السكنية، تكملها مساحات تجزئة ومرافق مجتمعية بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 19.3 مليون قدم مربعة (1.8 مليون متر مربع). 

دفع النمو الاقتصادي 
من جانبه، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: «يمثّل تعاوننا مع الدار، خطوة في غاية الأهمية لترجمة رؤيتهما المشتركة التي تتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات، وتحقيق قيمة مستدامة على الأجل الطويل للأطراف كافة».
وأضاف: «في ظل البيئة الاقتصادية القوية في إمارة دبي وزخم النمو المستمر في القطاع العقاري، فإننا نمتلك الإمكانات والمقومات التي تجعلنا في مكانة جيدة تؤهلنا إلى جذب المزيد من المستثمرين الدوليين من خلال مثل هذه الشراكات الاستراتيجية التي تطرح بدورها فرصاً وخيارات جديدة في السوق».

الدار العقارية
الإمارات
دبي
دبي القابضة
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