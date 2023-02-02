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«سياحة الشارقة» تطلق مهرجان الأضواء 8 فبراير

خالد المدفع خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)
3 فبراير 2023 01:27

الشارقة (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنظم هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة «مهرجان أضواء الشارقة 2023» في نسخته الـ12، والتي تأتي بشكل متجدد لتغطي بعروضها الضوئية مختلف أنحاء إمارة الشارقة خلال الفترة من 8 وحتى 19 فبراير، وعلى مدار 12 يوماً. 
ويتضمن المهرجان أجندة حافلة بالعروض الضوئية واللوحات الفنية والفعاليات الترفيهية التي تستهدف الزوار من الأفراد والعائلات بجميع الأعمار والاهتمامات من داخل وخارج الدولة. 
وكشفت الهيئة عن تفاصيل نسخة هذا العام من «مهرجان أضواء الشارقة» خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته أمس الأول في قرية الأضواء، بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، وعدد من المسؤولين. 
وأكد خالد جاسم المدفع، في كلمته خلال المؤتمر، أن مهرجان أضواء الشارقة، وبفضل التجدد المستمر، أصبح إحدى الوجهات والفعاليات الرائدة والمميزة في أجندة الإمارة السنوية، حيث يأتي في كل عام بطابع مختلف وجاذب مع تجربة ترفيهية ممتعة تحظى باهتمام وإقبال كبيرين من الجمهور ووسائل الإعلام من داخل الدولة وخارجها.
وتوقع المدفع أن تحظى الدورة الجديدة بإقبال كبير من الزوار يفوق الأرقام السابقة قبل الجائحة التي بلغت أكثر من 1.3 مليون زائر.

الإمارات
مهرجان الأضواء
الشارقة
هيئة الإنماء التجاري والسياحي
خالد المدفع
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