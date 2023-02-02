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«العربية مصر» تطلق رحلات بين القاهرة وجيزان السعودية

«العربية مصر» تطلق رحلات بين القاهرة وجيزان السعودية
3 فبراير 2023 01:27

القاهرة (الاتحاد) 

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أطلقت «العربية مصر» رحلات جديدة بين القاهرة وجيزان في المملكة العربية السعودية.
وتربط الخدمة الجديدة بين مطار القاهرة الدولي ومطار الملك عبدلله بن عبدالعزيز، من خلال رحلتين أسبوعياً، اعتباراً من 9 أبريل المقبل.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران في بيان: «يسعدنا التوسع في السوق السعودي من خلال إضافة جيزان إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من مركز عملياتنا في مصر. وتسهم الرحلات الجديدة في دعم وتعزيز الروابط الثقافية بين مصر والسعودية، فضلاً عن الاستمرار في توفير خيارات السفر الاقتصادي والقيمة المضافة للمسافرين بين كلتا المدينتين».
وتعتبر الوجهة الجديدة جيزان، الوجهة الحادية عشر التي تسير إليها «العـربيــــة مصر» في المملكة العربيــة السعودية، بعد كل من الريــاض وجدة والدمام وتبوك والطــائف والجوف وحائل وأبها والقصيم والمدينة المنورة.
تشغل مجموعة «العربية للطيران» أسطـولاً من طائرات «إيرباص» A320 وA321.

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