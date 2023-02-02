«أكواكيمي» تفتتح محطة بتروكيماويات في «جبل علي»

دبي (الاتحاد) أطلقت أكواكيمي الشرق الأوسط محطة بتروكيماويات عالمية المستوى في ميناء جبل علي التابع لشركة دي بي ورلد في دبي. وتُعد المحطة المتطورة، التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار (184 مليون درهم)، إحدى أكثر المحطات كفاءة من حيث الفعالية وتنوع السوائل السائبة التي تعالجها في منطقة الخليج العربي، حيث تشكل بوابة حيوية لتسهيل وتعزيز نمو تجارة البتروكيماويات المتنامية بين الجهات المصنّعة والمستخدمين النهائيين في الشرق الأوسط والعالم.

وتم إطلاق المحطة رسمياً، اليوم خلال فعالية الافتتاح بحضور عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي مدير عام دي بي ورلد الإمارات المدير التنفيذي لجافزا، والدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي والمناطق الشمالية، وسوبراتو ساها، المدير العام لدى مجموعة أكواكيمي، وأناند كومار، المدير العام لدى مجموعة أكواكيمي، بالإضافة إلى نخبة من مسؤولي شركة دي بي ورلد وجافزا والشركاء في القطاع والوسائل الإعلامية.

وكلّفت أكواكيمي شركة مات ماكدونالد، الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات الهندسية والإدارة والتطوير، بأعمال تصميم المحطة الجديدة وهندستها الدقيقة وإدارة المشروع من خلال الاستعانة بأبرز شركات المقاولات الميكانيكية والكهربائية والمدنية والمختصة بتوفير التجهيزات في المنطقة، لإنجاز المشروع في وقت قياسي. ووضعت أكواكيمي حجر الأساس لمحطة البتروكيماويات في 23 نوفمبر 2020، حيث حصلت على شهادة مطابقة العمليات الصناعية وجميع الشهادات التنظيمية المطلوبة من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وشركة دي بي ورلد في 18 يناير 2023.

وتم تصميم المحطة بما يواكب متطلبات الاعتماد الخاصة بمعهد التوزيع الكيماوي الخاصة بالمحطات الكيماوية، كما حصلت على شهادات آيزو 9001:2015 وآيزو 14001:2015 وآيزو 45001:2018. كما نجحت المحطة بتقديم خدماتها لأول ناقلة تحمل موادّ كيميائية. وتمتد المحطة على مساحة 20 ألف متر مربع وتبعد 500 متر عن المرسى رقم 4 المخصص للمواد الكيميائية في ميناء جبل علي. وترتبط المحطة من خلال خمسة أنابيب قابلة للتنظيف بالكشط الداخلي ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ما يجعلها من أكثر المحطات كفاءةً من حيث فعاليتها وتنوع السوائل السائبة التي تعالجها في منطقة الخليج العربي.