«دي بي ورلد» تطور محطة حاويات في ميناء «ديندايال» بالهند

دبي (الاتحاد) فازت «دي بي ورلد»، بعقد امتياز لتطوير وتشغيل وصيانة محطة حاويات ضخمة في ميناء «ديندايال» في ولاية جوجارات، على الساحل الغربي للهند. ويتضمن المشروع بناء محطة حاويات ضخمة في ميناء «تونا تكرا» من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص في الهند. وعند اكتماله، ستشمل المحطة رصيفاً بطول 1,100 متر، حيث ستكون قادرة على التعامل مع السفن التي تنقل ما يزيد على 18,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بقدرة استيعابية إجمالية لمناولة 2.19 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وتم منح «دي بي ورلد» عقد التطوير من قبل سلطة ميناء «ديندايال» على أساس نظام البناء والتشغيل والنقل. وستتيح المحطة الجديدة عند إنجاز العمل فيها تعزيز النمو في مناولة الحاويات في الهند، بهدف تلبية متطلبات الصادرات والواردات من شمال وغرب ووسط الهند، ما يقلّل التكاليف اللوجستية ويرفع مستوى الكفاءة عبر سلاسل التوريد.

تطوير البنية التحتية

ويأتي هذا المشروع الاستثماري استكمالاً لمبادرات الحكومة الهندية، مثل برنامج الخطة الرئيسية الوطنية لتطوير البنية التحتية - «بي إم جاتي شاكتي»، والسياسة الوطنية للخدمات اللوجستية التي تم وضعها من أجل التركيز بشكل أكبر على تطوير البنية التحتية اللوجستية متعددة الوسائط لتعزيز النمو الاقتصادي. كما تأتي الاستثمارات الاستراتيجية لمجموعة «دي بي ورلد» في الموانئ والمحطات في الهند، متماشية مع رؤية الحكومة الهندية 2047 الهادفة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لمناولة البضائع بواقع أربعة أضعاف في موانئ البلاد.

فرص نمو في الموانئ والخدمات اللوجستية الهندية

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، إن الهند تمثل أرض الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة في سلاسل القيمة الأكثر تكاملاً التي تحمل إمكانات وفرص نمو مهمة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية الهندية. وستكون 'دي بي ولد' من خلال تطوير محطة حاويات ضخمة في ميناء «تونا تكرا» في ولاية جوجارات، في وضع جيد لاقتناص هذه الفرص وزيادة الربط التجاري بشكل أكبر لشمال وغرب ووسط الهند بالتجارة العالمية، وتحقيق العوائد لجميع أصحاب العلاقة.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وقال ريزوان سومار، المدير التنفيذي المدير العام لـ«دي بي ورلد - شبه القارة الهندية وأفريقيا جنوب الصحراء»، إن الشراكة الاستراتيجية تأتي في إطار تعزيز البنية التحتية اللازمة ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الهند، ما يعزز القيمة الحقيقية للجميع في هذا المشروع الحيوي، مع مواصلة المساهمة في تنمية أصول عالمية رائدة لتمكين تدفق حركة التجارة في أسواق الهند الرئيسية. وسيتم إنشاء محطة الحاويات الجديدة وتجهيزها بأحدث المرافق المتطورة على مساحة تبلغ حوالي 63 هكتاراً، مع ربطها بمنطقة داخلية خلف الميناء عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية وممرات الشحن المخصصة.

التواجد الخارجي

يذكر أن «دي بي ورلد» تشغّل حالياً خمس محطات بحرية، 2 في مومباي، وواحدة في كل من موندرا وكوتشين وتشيناي، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً. ولكن مع إضافة محطة حاويات «تونا تكرا»، ستبلغ سعة مناولة البضائع في مرافق «دي بي ورلد» حوالي 8.19 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بالإضافة إلى 7 محطات داخلية متعددة الوسائط مرتبطة بشبكة السكك الحديدية التابعة للشركة، مع مرافق التخزين المبرّد ومحطات شحن الحاويات. وتعمل أيضاً على تطوير ثلاث مناطق اقتصادية من الطراز الحديث في مومباي وكوتشين وتشيناي.