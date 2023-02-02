بلووم القابضة تبدأ تسليم وحدات التاون هاوس في مشروع الضي قبل ستة أشهر من الموعد المحدد

أعلنت شركة بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، اليوم عن بدء التسليم المبكر لمنازل التاون هاوس ضمن مشروع الضي، المرحلة الخامسة من حدائق بلووم.

وقد تم الانتهاء من مشروع الضي قبل ستة أشهر من موعد التسليم المحدد الذي كان مقرراً في الربع الثالث من عام 2023.

ويضيف الضي 181 وحدة تاون هاوس تتألف من غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف نوم إلى جانب مجموعة الفلل والتاون هاوس الموجودة في حدائق بلووم والتي تضم 457 وحدة. وتتنوع أحجام وتصاميم وحدات التاون هاوس في مشروع الضي، وتتراوح مساحتها من 124 متر مربع إلى 325 متر مربع، ويتسم كل منزل بتصاميم مستوحاة من التصميم العمراني في منطقة البحر الابيض المتوسط، بتجهيزات عالية الجودة وتشطيبات عصرية فاخرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "يؤكد استكمال مشروع الضي، المرحلة الخامسة من حدائق بلووم، قبل الموعد المحدد، على التزام بلووم القابضة بتسليم مشاريعها السكنية بأعلى معايير الجودة ضمن الجدول الزمني المعلن عنه. ويقدم المشروع قيمة استثمارية عالية، كما يوفر منزلاً مناسباً لجميع أفراد العائلة في مجمّع سكني مسور يعزز التواصل الاجتماعي بين السكان."

يتميز مشروع الضي بموقعه على كورنيش القرم الشرقي في مدينة أبوظبي، على مقربة من المعالم والوجهات الرئيسية، بما في ذلك الوزارات والدوائر الحكومية، ومنتزه خليفة ومدينة زايد الرياضية وجامع الشيخ زايد الكبير. ويوفر المشروع سهولة الوصول إلى طريق أبوظبي - دبي السريع، وقد تم تصميمه ليشكل مجمع سكني حصري وراقي في موقع مميز، يوفر منازل رائعة للسكان، وفرصة استثمارية فريدة من نوعها للمستثمرين الإماراتيين.

سيتمكن سكان الضي من التمتع بجميع المرافق الاستثنائية التي يوفرها مشروع حدائق بلووم، والتي تشمل الأمن والحراسة على مدار الساعة، والمناظر الطبيعية الخلابة، والنادي الحصري لسكان المجمع، وأحواض السباحة، ومنطقة لعب للأطفال، والمطاعم والمقاهي، وغرف مخصصة للصلاة، وصالات رياضية للرجال والنساء، بالإضافة إلى المتاجر والمؤسسات التعليمية مثل كلية برايتون أبوظبي وحضانة بلووم.

لمحة حول بلووم القابضة

تُعد بلووم القابضة، التابعة لمجموعة الوطنية القابضة، إحدى أبرز الشركات القابضة في الإمارات، وتلتزم بتشييد المجمّعات الفاخرة وتشغيلها واستثمارها لتثري حياة العملاء من خلال تطوير وإدارة الأصول العقارية والتعليمية ومرافق الضيافة. وتنطلق الشركة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في تجاوز توقعات العملاء والمستثمرين من خلال التصاميم المميزة التي توفرها والشراكات مع أفضل مزودي الخدمة في فئتها لتلبية تطلعات المجمّعات متعددة الاستخدامات الجديدة وتزويدها بأفضل أنماط الحياة وأعلى مستويات الجودة. وتختص بلووم العقارية بتطوير المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبرز وجهات الحياة العصرية، بما في ذلك حدائق بلووم وبلووم مارينا وجزيرة السعديات وقرية جميرا الدائرية.

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