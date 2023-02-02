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الذهب يسجل ذروة أكثر من 9 أشهر

الذهب يسجل ذروة أكثر من 9 أشهر
2 فبراير 2023 08:59

واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الخميس لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، واعتبرت السوق تعليقات رئيسه جيروم باول تخفيفا.

وبحلول الساعة 0401 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1951.79 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1967.40 دولار.


وأقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء بعد زيادات كبيرة على مدار عام. لكن باول حذر من مزيد من التشديد النقدي مشيرا في الوقت نفسه إلى إحراز تقدم في خفض التضخم، الذي قال إنه في مراحله الأولى.

وهبط مؤشر الدولار 0.3 بالمئة. ويؤدي ضعف العملة الأميركية لجعل السبائك المسعرة بها أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت فضية في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.17 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع.
وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1009.69 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1665.82 دولار. 

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المصدر: وكالات
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أسعار الذهب
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