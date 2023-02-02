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النفط يصعد بعد رفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة

صهريج لتخزين النفط ومعدات لخطوط أنابيب النفط الخام
2 فبراير 2023 07:49

صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 83.40 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 77.05 دولار للبرميل.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وما زال يعد "باستمرار الزيادة" في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

وقال البنك المركزي الأميركي في بيان، يمثل إقرارا بالتقدم الذي حدث في خفض وتيرة ارتفاع الأسعار من أعلى مستوياتها في 40 عاما والمسجلة العام الماضي، "التضخم تراجع إلى حد ما لكنه ما زال مرتفعا".

وكان مؤشر الدولار قد هبط في أحدث تداولات بنسبة 0.3 بالمئة خلال الجلسة مقابل سلة من العملات، مسجلا 101.15.

كما ارتفعت أسعار النفط أيضا في ظل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ويبدأ سريانه في الخامس من فبراير على المنتجات الروسية المكررة.

 

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المصدر: وكالات
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