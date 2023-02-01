74 مليار درهم الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات

يوسف العربي (دبي)

يصل حجم الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات إلى 74.13 مليار درهم «20.2 مليار دولار» خلال العام الجاري، مقابل 71.84 مليار «19.5 مليار دولار» خلال العام 2022 بنمو 3.2%، حسب مؤسسة البيانات الدولية «IDC».

وأوضحت المؤسسة، أن الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات يسجل نمواً بنسبة 4.5% في العام الجاري ليصل إلى 44.77 مليار درهم «12.2 مليار دولار»، مقابل 42.84 مليار «11.67 مليار دولار» خلال العام 2022.

ويبلغ الإنفاق في مجال الاتصالات بما في ذلك «الثابت والمتحرك وخدمات البيانات» نحو 29.36 مليار درهم «8 مليارات دولار» خلال العام 2023 مقابل 29 مليار درهم بنمو 1%.

الإنفاق الحكومي

وقال جيوتي لالشانداني، نائب الرئيس، المدير العام لمجموعة مؤسسة البيانات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا خلال مؤتمر «توجهات منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا» الذي عقدته المؤسسة في دبي أمس، إن محرك النمو الأساسي للقطاع خلال العام الحالي يتمثل في التحول الرقمي في العديد من القطاعات والتي يتصدرها القطاع الحكومي الذي يضخ استثمارات كبيرة في مجال التحول الرقمي وأتمتة الخدمات لزيادة الفعالية التشغيلية على المدى الطويل.

وأشار إلى أن السحابة الإلكترونية تعد الركيزة التي يمكن من خلالها دعم عمليات الأتمتة والتحول والرقمي، حيث يصل الإنفاق على الخدمات السحابية إلى 10 مليارات درهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما يصل الإنفاق على البيانات الضخمة نحو 4 مليارات درهم، ونحو 5 مليارات درهم لأمن المعلومات.

ولفت إلى حرص مختلف القطاعات، لاسيما بالقطاع الحكومي والبنكي والتجزئة والنقل على توظيف التكنولوجيا في تحسين تجربة العملاء.

نمو إقليمي

أشارت التوقعات الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» (IDC) إلى تنامي إجمالي معدل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ليتجاوز 233.8 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بعام 2022.

وكشفت مؤسسة البيانات الدولية في إطار توقعاتها المستقبلية للعام المقبل على مستوى المنطقة، عن احتمالية تزايد مستوى الإنفاق على خدمات الاتصالات بنسبة 3.6% على أساس سنوي خلال العام 2023، ليصل إلى 133.9 مليار دولار، بالتزامن مع التوقعات بنمو حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.3% على أساس سنوي، ليبلغ 99.9 مليار دولار.

وتقدر المؤسسة احتمالية تنامي الإنفاق على التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تماشياً مع تسارع نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، متوقعة وصوله إلى حاجز 48.8 مليار دولار عام 2023، بالإضافة إلى تسارع معدل النمو السنوي المركب بنسبة 16% خلال السنوات المقبلة، لتصل قيمته إلى حدود الـ 74 مليار دولار بحلول عام 2026.

التحديات العالمية

وقال لالشانداني: «سوف تشهد المنطقة مجموعة من التحديات المتنوعة على مدار العام 2023، بما في ذلك التقلبات على مستوى الطلب وتنامي معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتحديات سلسلة التوريد، بالإضافة إلى تذبذب أسعار العملات»، لافتاً إلى أن الإمارات وبقية دول الخليج تعد الأقل تأثراً بالتحديات العالمية الراهنة. وأضاف: «سوف تحتاج المؤسسات العاملة في جميع الأسواق إلى تعزيز الاستثمارات الهادفة لتحسين مرونتها الرقمية لضمان نجاحها في البيئات الجديدة، تزامناً مع التغيرات المستمرة عبر القطاعات المختلفة».

أبرز توقعات التقنية لعام 2023 في الشرق الأوسط:

%25 نمو الإنفاق على الخدمات السحابية العامة متجاوزاً 10.4 مليار دولار

%43.2 حصة تطبيقات البرمجيات كخدمة من إجمالي الإنفاق على البرامج السحابية

%16.1 نمو الخدمات المدارة السحابية لتتجاوز قيمتها مليار دولار

%11.4 زيادة الإنفاق على تحليلات البيانات إلى 4.1 مليار دولار

%16.3 نمو الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى 7.9 مليار دولار

%34.5 زيادة الإنفاق على برامج أتمتة العمليات الروبوتية RPA