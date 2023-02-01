«أوبك بلس» يُبقي على سياسة إنتاج النفط الحالية

لندن (وكالات)

أبقت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك بلس» في ختام اجتماعها، أمس، على سياسة إنتاج النفط من دون تغيير.

وفق بيان صادر عن «أوبك»: «استعرضت اللجنة التي انعقدت عن بعد بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2022، ولاحظت الالتزام الكلي لـ«أوبك بلس» بسياسة الإنتاج».

أكد أعضاء اللجنة الوزارية مجدداً التزامهم بالاتفاقية على النحو المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لتحالف «أوبك بلس» الذي عقد في 5 أكتوبر 2022، وحثوا جميع الدول المشاركة على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض.

في أكتوبر الماضي، اتفق أعضاء التحالف على خفض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً، بدءاً من نوفمبر 2022، وتمديد «إعلان التعاون» حتى نهاية 2023. كان هذا الخفض هو الأكبر منذ جائحة «كورونا»، والثاني على التوالي لـ«أوبك بلس» بعد أن خفّض التحالف الإنتاج بشكل رمزي بـ100 ألف برميل يومياً في اجتماع سبتمبر الماضي. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة في 3 أبريل 2023.

وقال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة «أوبك»، إنه «متفائل بحذر» بشأن الاقتصاد العالمي، إذ سيخفف الانتعاش الناشئ في الصين تأثير ضعف الاقتصادات المتقدمة.

ومن جهته، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن «أوبك بلس» سيكون استباقياً وحذراً للحفاظ على توازن الأسواق.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن الوضع المتعلق بإنتاج بلاده من النفط وصادراتها منه مستقر رغم سقوف الأسعار والعقوبات الغربية. وأضاف متحدثاً لقناة روسيا-24 بعد الاجتماع، أن سعر النفط الحالي مقبول، في حين أن الطلب عليه ربما يتحسن مع تعافي الصين من جائحة «كوفيد-19».