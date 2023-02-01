الأسهم المحلية تعزز مكاسبها والتفاؤل يسيطر على معنويات المستثمرين

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات أمس، مع سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين أثر توالي إعلان الشركات المدرجة عن أرباح وتوزيعات سنوية جيدة. وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.35%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في 4 أشهر منذ 4 أكتوبر الماضي، ليغلق عند مستوى 3347.92 نقطة بمكاسب سوقية ناهزت 5.8 مليار درهم وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية يتصدرها العقار بنسبة 1.63% والصناعة 1.72% والمالية 1.37%.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.38% إلى 9773.1 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.33% ليقفل عند 9844.4 نقطة، مع صعود مؤشر قطاع المالية 0.6% والمواد الأساسية 1.4% والسلع الاستهلاكية 2.66% والطاقة 0.87%.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين إلى 3.11 تريليون درهم بختام التداولات، موزعة بواقع 2.527 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و583.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.88 مليار درهم منها 1.64 مليار درهم في سوق أبوظبي و236.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 313.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.4 ألف صفقة.

من جهة أخرى، أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 3082 حساباً جديداً للمستثمرين خلال شهر يناير الماضي، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ العام الماضي بعد الإعلان إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين. ووفق بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة ناهزت 210% خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 995 حساباً جديداً في يناير 2022. واستحوذت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال العام الماضي بواقع 551 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 507 حسابات. ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي، وعددها 28 شركة حالياً، نحو 233.2 ألف صفقة صفقة خلال الشهر الماضي، على نحو 4.89 مليار سهم بقيمة ناهزت 9.9 مليارات درهم. وجاءت «هيرميس - الإمارات» في الصدارة بعد تنفيذ 54.7 ألف صفقة بقيمة 2.54 مليار درهم، ثم «أرقام سيكيورتيز» بنحو 46.3 ألف صفقة قيمتها 1.45 مليار درهم.