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الاقتصادي

«المركزي الإماراتي» يرفع الفائدة 0.25%

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
1 فبراير 2023 23:40

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بنسبة 0.25% من 4.4% إلى 4.65%، اعتباراً من يوم غد الخميس. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 0.50% فوق سعر الأساس.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي 0.25% في اجتماعه اليوم.

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ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة المستهدف ربع نقطة مئوية، لكنه واصل التعهد «بالزيادات المستمرة» في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
سعر الفائدة
البنك المركزي الأميركي
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