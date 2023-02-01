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«اينوك» توقع مذكرة تفاهم مع «الطاقة التنزانية»

«اينوك» توقع مذكرة تفاهم مع «الطاقة التنزانية»
2 فبراير 2023 01:21

دبي (الاتحاد) 

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وقعت مجموعة اينوك مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة التنزانية لتأسيس بوابة استيراد وطنية ومنشأة تخزين عالمية المستوى لمنتجات النفط والغاز، لتوفير خدمات رائدة على صعيد تنزانيا ومنطقة شرق ووسط أفريقيا. 
وتنسجم هذه الخطوة مع أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2023، والمتمثلة بتوسيع الشراكات الاقتصادية في أفريقيا ودعم أجندة دبي الاقتصادية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة على مدى العقد المقبل.
وتفضي المذكرة إلى مناقشات أولية للوقوف على متطلبات المشروع ووضع إطار عمل لتنفيذ منشأة تخزين جديدة مخصصة لمنتجات النفط والغاز، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية لاستيراد المنتجات ذات صلة بقطاع الطاقة. وقع مذكرة التفاهم سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، بحضور معالي جانواري ماكامبا، وزير الطاقة التنزاني.

مجموعة اينوك
الإمارات
اينوك
تنزانيا
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