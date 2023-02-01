«الاتحاد للشحن»: 86.6% نسبة الالتزام بالتسليم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للشحن، في بيان، عن نجاحها في تخطي أهداف الأداء التشغيلي المقررة لعام 2022، محققةً نسبة 80.5% على مؤشر الأداء في الوقت المحدد لرحلات الشحن المغادرة و84.1% على مؤشر الأداء في الوقت المحدد لرحلات الشحن الوافدة، متجاوزةً النسبة المستهدفة عند 80%، كما سجلت الشركة نسبة 86.6% على مؤشر الالتزام بالتسليم حسب الوعد، في تحسن بواقع 2.6% بالمقارنة مع العام السابق وتجاوز للنسبة المستهدفة عند 85%.

وقال ريان إبراهيم الهدار، مدير مبيعات الإمارات العربية المتحدة في مجموعة الاتحاد للطيران: «ركّزت الاتحاد للشحن بعد تحقيقها الإيرادات القياسية خلال النصف الأول لعام 2022 على الاستفادة من هذا الدافع لضمان قدرتها على مواصلة تلبية طلب العملاء، من خلال توفير السعة المطلوبة بكل سرعة ومرونة». وأخرجت الاتحاد للشحن في عام 2022 آخر طائراتها المهيئة لنقل الشحنات في المقصورة من الخدمة. وفي حين أثر ارتفاع الطلب على السفر على جانب السعة، حافظت الاتحاد للشحن على عامل حمولة قوي مسجلة نسبة مزيج حمولة وصلت إلى 58% لبطن الطائرة و42% لمقصورة الشحن في نهاية عام 2022. كما حققت الشركة عامل حمولة عند 91% ومعدل تشغيل طائرات شحن عند 14.3 ساعة.