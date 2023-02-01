%5.5 ارتفاع الطلب على الطاقة بدبي خلال 2022

دبي (الاتحاد)

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن ارتفاع الطلب على الطاقة في إمارة دبي خلال العام الماضي 5.5% مقارنة بعام 2021.

وبلغ الطلب على الطاقة العام الماضي 53.180 جيجاوات ساعة مقارنة مع 50.401 جيجاوات ساعة في عام 2021. وأكد الطاير في بيان أن الارتفاع في الطلب على الطاقة يعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، إضافة إلى النمو المتواصل في عدد السكان والتوسع الذي تشهده الإمارة في مختلف الأنشطة الحيوية.

وقال: «نواصل العمل على زيادة القدرة الإنتاجية من الكهرباء والمياه ورفع قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع، بما يواكب الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه والوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية والتخطيط العلمي السليم. وارتفعت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 14.517 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً»يذكر أن نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، فقد بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.2 في المائة مقارنة مع 6-7 في المائة في أوروبا والولايات المتحدة.