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الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة عمل الهيكل المالي

وفد الإمارات المشارك في الاجتماع (من المصدر)
2 فبراير 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد) 

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شاركت الإمارات في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي (IFA) للعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20 )، والذي عقد حضورياً للمرة الأولى تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وذلك على مدى يومي 30 و31 يناير 2023 في مدينة شانديغار بالهند. وناقش الاجتماع القضايا المالية الرئيسة المتعلقة بالمخاطر والفرص المالية العالمية.
وضم فريق الإمارات المشارك في الاجتماع، كلاً من أحمد بن سليمان، مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، وخليفة الفهيم، مدير مسؤول العمليات النقدية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. حضر الاجتماع، أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، وممثلي المنظمات الدولية وممثلي المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي (IMF)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED).

مجموعة العشرين
الإمارات
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