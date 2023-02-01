1.77 تريليون درهم موجودات بنوك أبوظبي بنهاية العام الماضي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أظهرت البيانات المجمعة لبنوك أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الإسلامي»، أن الموجودات الإجمالية زادت بنحو 198 مليار درهم خلال العام الماضي، لتبلغ 1.776 تريليون درهم بنهاية 2022 مقارنة مع 1.578 تريليون درهم بنهاية 2021.

وتستحوذ بنوك أبوظبي الثلاثة على ما يقارب نصف موجودات البنوك العاملة بدولة الإمارات (60 بنكاً).

وعزز بنك أبوظبي الأول موقعه كأكبر بنك في الدولة، وأحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الموجودات التي بلغت 1.11 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 109 مليارات درهم مقارنة برصيدها بنهاية عام 2021، حيث بلغت 1.001 تريليون درهم، مسجلاً نمواً في الموجودات بلغت نسبته نحو 11%.

كما بلغت قيمة موجودات بنك أبوظبي التجاري نحو 498 مليار درهم بزيادة 48 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 13% مقارنة مع موجوداته البالغة قيمتها 440 مليار درهم بنهاية 2021.

من جهته، استمر مصرف أبوظبي الإسلامي بتسجيل قفزات في النمو، حيث زادت موجوداته بقيمة 31.6 مليار درهم بنمو 23%، لتصل إلى 168.5 مليار درهم بنهاية 2022 مقارنة مع 136.9 مليار درهم بنهاية 2021.

محفظة الائتمان

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنوك الثلاثة، فإنها سجلت نشاطاً أعلى من متوسط معدلات النشاط الذي سجله القطاع المصرفي بالدولة، خلال عام 2022، حيث قدمت تمويلات جديدة لقطاعات الأعمال في الدولة، وعملائها عموماً، بقيمة 83.6 مليار درهم، لترتفع محفظة الائتمان الإجمالية لديها بنسبة 11.3%، لتبلغ 825.8 مليار درهم بنهاية 2022 مقارنة مع رصيد بلغت قيمته 742.2 مليار درهم بنهاية 2021.

واستحوذ بنك أبوظبي الأول على الحصة الأكبر من القروض الجديدة بقيمة بلغت 50 مليار درهم، حيث ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات لدى البنك إلى 459.6 مليار درهم بنهاية 2022 مقارنة مع 409.6 مليار درهم بنهاية 2021، محققاً نمواً بنسبة 12.2%.

تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي الذي ضخ قروضاً جديدة بقيمة 19.4 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 22% في محفظة القروض والتسهيلات، فيما قدم بنك أبوظبي التجاري 14.2 مليار درهم قروضاً جديدة بنمو 5.8% خلال الفترة ذاتها.

الودائع الجديدة

وفي الوقت ذاته، تمكنت البنوك الثلاثة من استقطاب ودائع جديدة بقيمة 158 مليار درهم تقريباً، ليرتفع رصيد ودائع العملاء لديها إلى 1.148 تريليون درهم بنهاية 2022 مقارنة مع 990 مليار درهم في نهاية 2021، مسجلة نمواً بنسبة 16%.

وتظهر البيانات، أن بنك أبوظبي الأول استقطب ودائع جديدة بقيمة 86 مليار درهم تقريباً خلال العام الماضي، ليرتفع رصيد الودائع لديه إلى 701 مليار درهم مقارنة مع 615 مليار درهم في نهاية 2021، بنمو نسبته 14%، تلاه بنك أبوظبي التجاري بودائع جديدة قيمتها 43.5 مليار درهم، ما رفع رصيد الودائع لدي البنك إلى 309 مليارات درهم بنمو 16.4% مقارنة مع رصيدها البالغ 265.5 مليار درهم في نهاية 2021. وتمكن مصرف أبوظبي الإسلامي بزيادة ودائع العملاء لديه بنسبة 26% ليرتفع رصيدها إلى 138.1 مليار درهم بزيادة قدرها 28.5 مليار درهم، خلال فترة المقارنة نفسها.

الأرباح الصافية

ارتفعت الأرباح الصافية المجمعة لبنوك أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 16.7% خلال عام 2022 لتبلغ 23.474 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.362 مليار درهم، مقارنة مع صافي أرباحها المحققة في 2021، حيث بلغت 20.112 مليار درهم.