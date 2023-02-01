«العالمية القابضة» تستحوذ على 55% من «ريتش»

أبوظبي (الاتحاد)

استحوذت الشركة العالمية القابضة على حصة أغلبية نسبتها 55% في شركة ريتش لخدمات التوظيف بقيمة 315 مليون درهم. وتقوم شركة ريتش بتقديم الخدمة لمجموعة متنوعة من المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات. وقالت «العالمية القابضة» في بيان: يأتي الاستحواذ الأول للشركة العالمية القابضة لهذا العام مع استمرار الشركة في توسيع نطاق استثماراتها وتنويعها محلياً وعالمياً، بما في ذلك قطاع خدمات التوظيف، وذلك بهدف إنشاء شبكة مزدهرة للقطاع في الإمارات لتقديم خدمات التوظيف في جميع أنحاء البلاد والباحثين عن عمل على مستوى العالم.وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تعد خدمات التوظيف جزءاً مهماً من استراتيجية التنمية الاقتصادية لأي مجتمع، خاصة للأسواق الناشئة والصناعات. فعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين، اتخذنا خطوات ناجحة في استثمارات في قطاع التوظيف من خلال شركة «ووركفورس» القابضة والتابعة لنا، وباستحواذنا على ريتش، فإننا نزيد حصتنا في السوق بطريقة مستهدفة للغاية، وكذلك الاستثمارات في خدمات التوظيف التي ستحسن وضعنا في سوق العمل».

وتأسست شركة ريتش لخدمات التوظيف في 1999 وقامت بتوظيف أكثر من 20 ألف موظف بدوام كامل حتى الآن. كما تمتلك الشركة أكثر من 125 عميلاً، بمتوسط فترة 11 عاماً مع أكبر 10 عملاء. وفي عام 2022، بلغت إيرادات «ريتش لخدمات التوظيف» 861 مليون درهم وأرباح 67.5 مليون درهم.