الخميس 2 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«العالمية القابضة» تستحوذ على 55% من «ريتش»

«العالمية القابضة» تستحوذ على 55% من «ريتش»
2 فبراير 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
أدنوك" توقع اتفاقيات مع 23 شركة بـ 17 مليار درهم

استحوذت الشركة العالمية القابضة على حصة أغلبية نسبتها 55% في شركة ريتش لخدمات التوظيف بقيمة 315 مليون درهم. وتقوم شركة ريتش بتقديم الخدمة لمجموعة متنوعة من المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات. وقالت «العالمية القابضة» في بيان: يأتي الاستحواذ الأول للشركة العالمية القابضة لهذا العام مع استمرار الشركة في توسيع نطاق استثماراتها وتنويعها محلياً وعالمياً، بما في ذلك قطاع خدمات التوظيف، وذلك بهدف إنشاء شبكة مزدهرة للقطاع في الإمارات لتقديم خدمات التوظيف في جميع أنحاء البلاد والباحثين عن عمل على مستوى العالم.وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تعد خدمات التوظيف جزءاً مهماً من استراتيجية التنمية الاقتصادية لأي مجتمع، خاصة للأسواق الناشئة والصناعات. فعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين، اتخذنا خطوات ناجحة في استثمارات في قطاع التوظيف من خلال شركة «ووركفورس» القابضة والتابعة لنا، وباستحواذنا على ريتش، فإننا نزيد حصتنا في السوق بطريقة مستهدفة للغاية، وكذلك الاستثمارات في خدمات التوظيف التي ستحسن وضعنا في سوق العمل».
وتأسست شركة ريتش لخدمات التوظيف في 1999 وقامت بتوظيف أكثر من 20 ألف موظف بدوام كامل حتى الآن. كما تمتلك الشركة أكثر من 125 عميلاً، بمتوسط فترة 11 عاماً مع أكبر 10 عملاء. وفي عام 2022، بلغت إيرادات «ريتش لخدمات التوظيف» 861 مليون درهم وأرباح 67.5 مليون درهم.

العالمية القابضة
الإمارات
الشركة العالمية القابضة
التوظيف
آخر الأخبار
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
دنيا
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
اليوم 14:15
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
الإمارات
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
اليوم 15:46
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
الرياضي
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
اليوم 15:30
«تنفيذي الأولمبية» يعتمد تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين
الرياضي
«تنفيذي الأولمبية» يعتمد تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين
اليوم 15:29
ديوكوفيتش وسابالينكا يزينان قائمة المشاركين في «دبي للتنس»
الرياضي
ديوكوفيتش وسابالينكا يزينان قائمة المشاركين في «دبي للتنس»
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©