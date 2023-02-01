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مبيعات «أرادَ» تنمو 46% إلى 3.51 مليار درهم

مبيعات «أرادَ» تنمو 46% إلى 3.51 مليار درهم
2 فبراير 2023 01:21

الشارقة (الاتحاد) 

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سجلت شركة أرادَ خلال العام الماضي، 46% نمواً في المبيعات لتصل إلى 3.51 مليار درهم. وحسب بيان للشركة، باعت أرادَ 2.268 منزلاً في عام 2022، وهو عدد أقلّ بقليل مما تم بيعه خلال العام الذي سبقه، وذلك مع تواصل اتجاه المشترين مؤخراً للاستثمار في الفلل والشقق الأكبر حجماً والأعلى قيمة. وخلال العام الماضي، أطلقت أرادَ مشروعها الأول خارج الشارقة، وهو جوري هيلز في مجتمع عقارات جميرا للجولف المعروف في دبي، كما شهدت ازدياداً في الطلب على مجتمعاتها الحالية؛ مَسار والجادة. وإلى جانب ذلك، أتمت أول صفقة تمويل عام، حيث جمعت 450 مليون دولار على هيئة صكوك تم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية.

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