بنك دبي التجاري يسجل أرباحاً بقيمة 1.83 مليار درهم خلال 2022

دبي (الاتحاد) حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية بنحو 1.825 مليار درهم خلال عام 2022، بنمو 25.8% مقارنة مع العام السابق، حيث أدت الإيرادات القوية عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى إلى زيادة كبيرة في صافي الربح. وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «حقق دبي التجاري نتائج قوية بفضل النمو الفاعل في الإيرادات وتحسن أداء الأعمال بشكل عام»، مشيراً إلى أن نمو صافي الأرباح جاء بسبب ارتفاع صافي دخل الفوائد والأداء التشغيلي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 3.812 مليار درهم بزيادة 19.8% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة، وتحسن إيرادات الرسوم والعمولات، وبلغت المصاريف التشغيلية 997 مليون درهم مرتفعة بنسبة 15.2%، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 2.816 مليار درهم بنمو 21.5%. وحافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي، كما في 31 ديسمبر 2022، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.04%، ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.9%، في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك 12.4%. وبلغ إجمالي الموجودات 116.1 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2022، بارتفاع 1.6% مقارنة بنحو 114.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، ووصل صافي القروض والتسليفات إلى 74.6 مليار درهم، وبلغت ودائع العملاء 81.1 مليار درهم. واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87.09% بنهاية 2022، مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى، بحسب تعليمات مصرف الإمارات المركزي. واقترح البنك توزيعات أرباح نقدية بنسبة 26.05%، وأسهم منحة بنسبة 6.51%.