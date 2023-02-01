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"العربية أبوظبي" تطلق رحلات جديدة إلى عمّان

"العربية أبوظبي" تطلق رحلات جديدة إلى عمّان
1 فبراير 2023 17:35

أعلنت "العربية أبوظبي"، اليوم عن إطلاق وجهتها الجديدة بين أبوظبي وعمّان في الأردن، وستربط الرحلات المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار الملكة علياء الدولي من خلال ثلاث رحلات أسبوعياً، ابتداءً من 12  مارس 2023.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": يسرّنا إضافة رحلات جديدة إلى العاصمة عمّان،وإتاحة الفرصة للمسافرين لاستكشاف دولة الأردن وتاريخها العريق. ونحن على ثقة بأن الوجهة الجديدة تزود المسافرين بخيارات سفر أوسع بغرض الترفيه أو العمل. كما ونعمل باستمرار على توسيع شبكة وجهاتنا من عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، بهدف تلبية احتياجات السفر لجميع عملائنا وتقديم خدمات موثوقة ومدعومة بالقيمة المضافة .

وتستمر "العربية أبوظبي" في توسيع شبكة وجهاتها المباشرةً من العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث تعد عمان الوجهة رقم 27 بعد كل من طشقند والإسكندرية والقاهرة وسوهاج ودكا والخرطوم وشيتاغونغ وكاتماندو ومسقط وصلالة وتبليسي وفيصل أباد ومولتان وكوتشن وكاليكوت وتريفاناندروم وإسطنبول-صبيحة وتشيناي ومومباي وأحمد أباد والبحرين وبيروت والكويت  وطرابزون وموسكو وكازان في روسيا. 

تشغّل مجموعة "العربية للطيران" أسطول طائرات "إيرباص A320  وA321"، وهي من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها انتشاراً في العالم، وهي تمتاز بتوفير الراحة للركاب بمقاعدها الواسعة التي تتفوق على أي مقصورة ركاب اقتصادية أ. الطائرة مجهزة أيضاً بخدمة "سكاي تايم"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للركاب مشاهدة مجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي، مباشرة عبر أجهزتهم الترفيهية. 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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