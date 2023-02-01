الذهب يخسر في التعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 2.2 دولار في المعاملات الفورية.

وهبطت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.11% أو ما يعادل 2.2 دولار لتصل إلى 1926.17 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "10:02 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.16% تعادل 3.05 دولار لتصل إلى 1942.15 دولار للأونصة.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.17% إلى 23.79 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.37% إلى 1634 دولار، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.08% إلى 1020.6 دولار.