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النفط يصعد مع انحسار مخاوف الركود

مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
1 فبراير 2023 08:21

ارتفعت أسعار النفط مدعومة بانخفاض الدولار الذي تراجع بفعل مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما هدأ المخاوف من أن أكبر مستهلك للنفط في العالم قد يواجه ركودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 85.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0128 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 79.21 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت نحو واحد بالمئة.

وساعدت التوقعات برفع أهدأ لأسعار الفائدة على خفض مؤشر الدولار، مما دعم أسعار النفط، إذ يجعل انخفاض الدولار السلعة أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وستتجه الأنظار إلى الاجتماع اليوم الأربعاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في إطار ما يعرف بأوبك+، إذ من المتوقع أن تقر الدول المنتجة أهدافها الحالية للإنتاج المتفق عليها في نوفمبر.

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
النفط
الركود
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