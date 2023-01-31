«غرفة دبي»: 140 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي بحلول 2031

دبي (الاتحاد)

يصل حجم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2031 بالمقارنة مع نحو 38 مليار دولار حالياً، حسب تقرير أصدرته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

واستعرضت الغرفة في تقرير مشترك أصدرته بالتعاون مع مجلة «إنتربرونور الشرق الأوسط» بعنوان «اقتصاد دبي الرقمي ومنظومته المزدهرة من الشركات الناشئة»، دورها في دعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، وتحقيق أهداف القيادة الرشيدة، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي. وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7% إلى أكثر من 20% بحلول عام 2031، يعكس مسعى إمارة دبي لتصبح مركزاً تكنولوجياً رئيساً ووجهة أولى للشركات الرقمية عالمياً.

وقال عمر سلطان العلماء إن مبادرات الدولة المبتكرة لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير بنية تحتية رقمية مطورة وفق أحدث التقنيات العالمية، تشكل داعماً أساسياً لمنظومة الشركات الرقمية الناشئة، وسنركز من خلال الخطط الاستراتيجية على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» بالتركيز على التحول الرقمي، آلية عمل لتطور قطاع الأعمال المستدام، بما يسهم في إضافة متوسط 100 مليار درهم قيمة اقتصادية سنوياً لاقتصاد دبي.

وأكد أهمية تعزيز وعي مجتمع الأعمال بمتغيرات وتحديات المرحلة المقبلة، وتسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي كأسلوب عمل أساسي لتطور قطاع الأعمال المستدام.