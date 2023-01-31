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47 مليار درهم أرباح 10 بنوك وطنية في 2022 بنمو 32%

47 مليار درهم أرباح 10 بنوك وطنية في 2022 بنمو 32%
1 فبراير 2023 01:38

أبوظبي (وام) 

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ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية إلى 46 ملياراً و964 مليون درهم خلال العام الماضي، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد-19».
واستناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية للبنوك خلال العام الماضي 32% أو ما يعادل 11.3 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 35 ملياراً و667 مليون درهم خلال عام 2021. 
ووصلت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي وهي (أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، أبوظبي الإسلامي، الشارقة الإسلامي، الفجيرة الوطني، والتجاري الدولي) خلال العام الماضي إلى 24 ملياراً و616 مليون درهم بزيادة  17.9% مقارنة بـ 20 ملياراً و879 مليون درهم في 2021. وبلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 22 ملياراً و347 مليون درهم في 2022، بزيادة 7.6 مليار درهم أو ما نسبته 51% مقابل 14 ملياراً و787 مليون درهم في 2021. 
واستحوذ بنك «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بلغت نحو 13.4 مليار درهم خلال عام 2022، بنمو 7% مقارنة مع عام 2021. وارتفعت أرباح بنك «الإمارات دبي الوطني»، 40% إلى 13 مليار درهم في عام 2022. 
وزادت الأرباح الصافية لبنك «أبوظبي التجاري» إلى 6.434 مليار درهم في 2022، بنمو 23% مقارنة بالعام 2021.  وحقق «بنك دبي الإسلامي» 26% نمواً في صافي الأرباح إلى 5.55 مليار درهم مقابل 4.406 مليار درهم في 2021.
ونما صافي أرباح «بنك المشرق» إلى 3.7 مليار درهم في نهاية 2022، وزادت الأرباح التشغيلية 39.2% إلى 4.4 مليار درهم مقارنة بعام 2021.  وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 55% نمواً في صافي الأرباح على أساس سنوي.  وقفز صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى 1.24 مليار درهم لعام 2022 بنمو 51%. وواصل مصرف «الشارقة الإسلامي» تحقيق نمو مستدام، حيث ارتفعت أرباحه الصافية 26.7% إلى 650.9 مليون درهم في 2022، وهي الأرباح الأعلى منذ تاريخ إنشاء المصرف مقارنة بـ 514.1 مليون درهم عن 2021، كما ارتفعت أرباحه التشغيلية بنسبة 17.4% إلى 998.3 مليون درهم. 
وسجل «بنك الفجيرة الوطني» أرباحاً صافية بقيمة 340.4 مليون درهم بزيادة 195.3% مقارنة بنحو 115.2 مليون درهم في 2021، كما حقق البنك أعلى ربح تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 1.2 مليار درهم. ونمت أرباح «البنك التجاري الدولي» 15% من 131 مليون درهم في 2021 إلى 150 مليون درهم في 2022، بينما ارتفع صافي الأرباح ربع السنوية بنسبة 11% من 45 مليون درهم في الربع الثالث 2022 إلى 50 مليون درهم للربع الرابع من 2022.

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