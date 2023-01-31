مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم 3 شركات تكنولوجيا عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

قدم مكتب أبوظبي للاستثمار دعماً جديداً لثلاث شركات عالمية قائمة على الابتكارات التكنولوجية، لتستهل بذلك منظومة التكنولوجيا في العاصمة أبوظبي مسيرة النمو للعام 2023. ويسهم الدعم الذي يقدمه المكتب لكل من «يوبي سوفت»، و«إنسيلكو للأدوية»، و«أبلايد أيه آي كومباني» في تعزيز جهود البحث والتطوير التكنولوجي والقدرات التشغيلية في أبوظبي، فضلاً عن تنمية المواهب التقنية والبنية التحتية التقنية لتحفيز ثقافة الإبداع والابتكار عبر مختلف القطاعات.

وتقود هذه الشركات الثلاث جهود الابتكار في مجالات تقنية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وألعاب الفيديو. وتنشط شركة «يو بي سوفت» (Ubisoft) في تطوير ونشر وتوزيع وسائط الترفيه والخدمات التفاعلية. وتعمل إنسيلكو للأدوية (Insilico Medicine) في مجال تكنولوجيا الأدوية توظف تقنية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية وتصنيعها واختبارها بسرعة. أما أبلايد أيه آي كومباني (AAICO) فهي شركة تكنولوجيا مقرها المملكة المتحدة، تركز على تصميم المنتجات والحلول التقنية التي تعمل على أتمتة وتعزيز العمليات الحيوية للمهام داخل قطاعي الصحة والسلامة.