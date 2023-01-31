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الاقتصادي

محافظ «المصرف المركزي» يبحث مع نظيره الهندي التعاون

محافظ «المصرف المركزي» يبحث مع نظيره الهندي التعاون
1 فبراير 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد) 

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بحث معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع معالي شري شاكتيكانتا داس، محافظ البنك الاحتياطي الهندي، العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في عدد من المجالات المتعلقة بالقطاع المالي، وتبادل الخبرات في دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين ويدعم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين. وناقش الجانبان، خلال اجتماع جمعهما في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، أوجه التعاون في قطاع الدفع من خلال ربط منصات الدفع السريعة لديهما لتسهيل تنفيذ المدفوعات البينية بين البلدين. وتناولا سبل الاستفادة من تجارب البلدين على صعيد إطلاق منظومات محلية لبطاقات الدفع، وفي مجال تطوير حلول التكنولوجيا المالية الحديثة لتعزيز الابتكار في القطاع المالي في كلا البلدين. واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم ثنائية أواخر شهر فبراير الجاري، تضع إطاراً للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة، بالإضافة إلى إمكانية الاستخدام التجريبي للعملات الرقمية للبنوك المركزية في تسهيل المعاملات البينية.

المصرف المركزي
المصرف المركزي الإماراتي
مصرف الإمارات المركزي
خالد محمد بالعمى
البنك المركزي الهندي
الهند
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