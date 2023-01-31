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37.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال يناير

37.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال يناير
1 فبراير 2023 01:34

أبوظبي (وام) 

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 37.6 مليار درهم خلال تداولات شهر يناير الماضي، تركزت معظمها في أسهم القطاع المالي والعقاري والصناعي. وتوزعت السيولة بواقع 32.6 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و4.93 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 6.837 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 397 ألف صفقة. وشهد سوق أبوظبي خلال شهر يناير تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «العالمية القابضة» لعدد 8.3 مليون سهم بقيمة 3.37 مليار درهم بسعر 406 دراهم للسهم الواحد. ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنهاية تداولات يناير إلى مستوى 9736.07 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 9811.56 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3303.27 نقطة. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي «الجرافات البحرية» بنسبة 33.1% و«أمريكانا» 15.15% و«أدنوك للحفر» 13.7% و«أي آند» 12.4% و«أبوظبي الإسلامي» 3.4% و«الياه سات» 2.8% و«موانئ أبوظبي» 2.79% و«بروج» 2.77% و«أغذية» 2.26%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً أكثر من 10.4 مليار درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة جاوزت 3.5 مليار درهم، ثم «مجموعة ملتيبلاي» 2.34 مليار درهم، و«أبوظبي الأول» بنحو 2.13 مليار درهم. وفي سوق دبي، صعد سهم «ديوا» 2.1% و«سالك» 1.6% و«إعمار للتطوير» 0.9% و«العربية للطيران» بنسبة 2.3% و«أرامكس» 2.8% و«الخليج للملاحة» 3.3% و«تيكوم» 3.5% و«إمباور» 4.9%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 1.1 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً نحو 646.3 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» بنحو 504.8 مليون درهم.

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