الإمارات تتصدر أوسطياً في مبيعات الذهب

يوسف العربي (أبوظبي)

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط في حجم مبيعات الذهب خلال العام الفائت، تليها المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، والكويت بالترتيب، وفق تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب» الصادر عن مجلس الذهب العالمي. وحسب بيانات التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، نما حجم مبيعات الذهب في الدولة خلال العام 2022 بنسبة %33.1 ليصل إلى 55.4 طن، مقابل 41.6 طن خلال العام 2021. واستأثرت المجوهرات بحصة بلغت %84.8 من مجمل حجم مبيعات الذهب في الدولة خلال العام الماضي، بعد أن بلغت 46.9 طن مقابل 33.8 طن خلال الفترة المقابلة من العام 2021، لتسجل بذلك نسبة نمو بلغت نسبتها نحو %38.75.

الأدوات المالية والسبائك

وبلغت حصة الأدوات المالية والسبائك نحو 15.2% من إجمالي مبيعات الذهب في الدولة خلال العام 2022 بحجم مبيعات بلغ 8.4 طن، مقابل 5.67.7 طن خلال العام 2021 بنسبة نمو 9%.

وفصلياً، نما حجم مبيعات الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4% ليصل إلى 12.6 طن خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 12.1 طن خلال الفترة المقابلة من العام 2021.

واستحوذت المجوهرات على حصة بلغت نسبتها 83.3% من مجمل المبيعات خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 10.5 طن مقابل 10 أطنان خلال الفترة المقابلة من العام 2021 بنمو سنوي بلغت نسبته 5%. وبلغت حصة الأدوات المالية والسبائك 16.7% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 2.1 طن، وهي الكمية ذاتها المسجلة في الربع الأخير من العام 2021.

البنوك المركزية تصعد بالمبيعات عالمياً

وعالمياً، كشف أحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب السنوي على الذهب في عام 2022 زاد بنسبة 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.741 طناً، وهو أعلى إجمالي سنوي منذ عام 2011، وجاء الطلب على الذهب مدفوعاً بالشراء الضخم من قِبل البنوك المركزية واستثمارات التجزئة القوية بشكل مستمر.

وتضاعف طلب البنك المركزي السنوي بأكثر من الضعف ليصل إلى 1136 طناً في عام 2022، مقابل 450 طناً في العام 2021، ووصلت المشتريات في الربع الرابع من عام 2022 وحده إلى 417 طناً، وبذلك ارتفع الإجمالي للنصف الثاني من عام 2022 إلى أكثر من 800 طن.

وارتفع الطلب على الاستثمار في عام 2022 بنسبة 10% مقارنة بالعام 2021، وجاءت الزيادة نتيجة عاملين هما التباطؤ الملحوظ في التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة، وقوة الطلب على سبائك الذهب والعملات الذهبية.

وواصلت سبائك الذهب والعملات الذهبية نيل استحسان المستثمرين في العديد من البلدان حول العالم، ما ساعد على تعويض الضَعف في الصين وتجاوز إجمالي الاستثمار في سبائك الذهب والعملات الذهبية الأوروبية 300 طن لعام 2022، مدعوماً بالطلب الألماني القوي باستمرار، كما سجّل الشرق الأوسط نمواً كبيراً، حيث ارتفع الطلب السنوي بنسبة 42% على أساس سنوي.

زيادة المعروض

تراجع الطلب على المجوهرات عالمياً في عام 2022، بانخفاض سجّل 3% عند 2086 طناً، وجاء ذلك مدفوعاً إلى حدٍ كبير بالانخفاض الملحوظ في الطلب السنوي على المجوهرات الصينية، حيث انخفض بنسبة 15%، إذ تم تقليص نشاط المستهلك بسبب عمليات الإغلاق المستمرة الناتجة عن جائحة «كوفيد-19» لمعظم العام، كما أسهم ارتفاع أسعار الذهب في الربع الرابع في الانخفاض السنوي في الطلب على المجوهرات. وواصل إجمالي العرض السنوي في عام 2022 مساره التصاعدي الخفيف، حيث ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 4755 طناً، وظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وعلى وجه الخصوص، زاد إنتاج المناجم إلى 3.612 طناً، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات.