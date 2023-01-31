مريم المهيري: الحوكمة البيئية تمكن الشركات من اقتناص الفرص

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن تحفيز الحوار والمناقشات حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أولوية قصوى تمكّن الشركات من مواجهة أكبر تحديات اليوم، واغتنام أفضل الفرص المتاحة في المستقبل.

وقالت معاليها في كلمة خلال منتدى قادة الأعمال «ميد-المشرق» بدبي أمس: «ينبغي ألا تقتصر نظرتنا نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على اعتبارها مجرد نوايا حسنة، بل مبدأ رئيساً للوصول إلى الحياد المناخي. ويتمثل التنفيذ الناجح لهذا المبدأ في وضع خطط عملية ملموسة تحقق نتائج حقيقية عبر دمج مفاهيم الحوكمة ضمن مختلف القطاعات والصناعات والشركات، بدءًا من الاستثمار وحتى الابتكار المستدام».

وقالت إن انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، في الإمارات سيكون حدثاً تاريخياً تشهده دولتنا ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع. وأضافت: «بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، تتحمل دولة الإمارات مسؤوليتين أساسيتين ينبغي إنجازهما في هذا العام. الأولى، هي الترحيب بالدول المشاركة البالغ عددها 197 دولة، وجمعها معاً لمواجهة التهديد الحقيقي المتمثل في التغير المناخي، وبناء التوافق في الآراء، وتحديد الإجراءات الحازمة والخطوات التالية لتسريع الوصول إلى المحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية في العالم. وبصفتها عضواً في اتفاقية باريس، تتمثل مسؤوليتنا الثانية في التأكيد على جهود دولة الإمارات الكبيرة للوفاء بالتزاماتها باعتبارها دولة موقعة على الاتفاقية». وبدوره، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك «المشرق»: «ضمن إطار عام الاستدامة والتحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف القادم COP28 الذي سينعقد في الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، تأتي هذه الجهود استكمالاً لأجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية، حيث يساهم تعزيز الحوار حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودور القطاع المالي في دعم تطبيقها عبر سلسلة التوريد كجزء أساسي من العمل المناخي والاجتماعي الذي يحظى بأهمية كبرى في هذه المرحلة». وخلال الفترة بين يناير 2021 وديسمبر 2022 قدم «المشرق» تسهيلات تصل قيمتها إلى 15.5 مليار دولار من التمويل المستدام والاستثمارات المتعلقة بالتكيف مع التغير المناخي، بما في ذلك تسهيلات مشاريع أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 1.36 مليار دولار، بما يؤكد ريادة «المشرق» على مستوى المنطقة في التمويل المستدام.